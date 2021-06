Bientôt le classement des sources de Spa ? La procédure de classement va démarrer.

Va-t-on vers un classement des édicules et bâtiments qui abritent les principales sources de Spa ? C’est en tout cas la volonté de l’asbl Spa Patrimoine qui vient d’entamer un dossier à destination de la Wallonie visant à classer la première d’entre elles, la source du Tonnelet à Nivezé. Les autres sources spadoises devraient suivre. Pour Spa Patrimoine, les bâtiments des sources revêtent un intérêt patrimonial certain et doivent être protégés surtout dans le cadre de l’inscription de Spa ville thermale, au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le code wallon du patrimoine permet désormais aux associations qui inscrivent la valorisation et la protection du patrimoine dans leurs statuts, d’introduire des demandes de classement. L’ASBL Spa Patrimoine, créée début 2020, a pris la balle au bond et vise le classement des bâtiments abritant les sources spadoises. Paul Jehin, président de Spa Patrimoine : " comme nous voulions participer positivement au montage du dossier d’inscription de Spa Ville thermale au patrimoine mondial de l’Unesco, on s’est dit qu’on allait introduire des dossiers de classement pour nos sources qui ont fait l’histoire de Spa ; à l’époque, il y avait le circuit des sources au départ du Pouhon Pierre le Grand, puis les curistes se dirigeaient vers le Tonnelet, à la Sauvenière, à la Géronstère et puis Barisart ; et lors d’un dossier urbanistique pour un immeuble à Nivezé, on a constaté que la source du Tonnelet n’était pas protégée, aucune d’ailleurs sauf le Pouhon Pierre le Grand qui est classé."