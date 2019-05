Bientôt deux terrains en gazon naturel au Royal Tennis Club de Grâce-Hollogne

Alors que les regards sont en ce moment tournés vers Roland-Garros, le Royal Tennis Club de Grâce-Hollogne s'offre des allures de Wimbledon avec la réalisation de deux terrains en gazon naturel. Une grande première en Wallonie et un pari un peu fou relevé par les dirigeants du RTC Grâce. Jean Devillers, président du club de Grâce-Hollogne: «C'est un pari qu'on a décidé de relever au départ d'une idée un peu farfelue qui s'est transformée en rêve puis en réalisation concrète que l'on espère vraiment parfaite».

Une première en Wallonie

Et le challenge est sur le point d'aboutir avec deux terrains en herbe. Mais pour obtenir un gazon similaire aux cours londoniens, d'importants travaux de terrassement ont été effectués. Adrien Spineux, directeur sportif et consultant gazon: «On a amendé le sol avec différents matériaux, notamment de la lave, qui amène de la stabilité mais aussi une certaine rétention d'eau, tout en permettant un drainage. Après, on a aussi mis d'autres matières comme du sable et de la terre pour essayer vraiment de gérer au mieux l'eau qui peut être le meilleur ami du gazon mais aussi son pire ennemi». Coût des travaux: 15 000 euros.