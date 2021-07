Bientôt des camions poubelles électriques pour la collecte de déchets en région liégeoise ?

C’est ce qu’ambitionnent John Cockerill et Renewi. Durant l’été 2020, ils ont lancé une opération conjointe : tester un véhicule 100% électrique, zéro émission, pour la collecte des déchets à Liège. Objectif : vérifier les performances de la technologie et comprendre les implications au niveau opérationnel. Un essai concluant qui a encouragé les deux sociétés à signer un accord ce 7 juin pour des tests additionnels sur des véhicules 100% électriques de différents tonnages et pour le déploiement d’une infrastructure de recharge qui utilisera de l’énergie verte produite par des panneaux solaires.

Lors de ces tests, les véhicules seront rechargés via des bornes de la station MiRIS, une plateforme de production et de stockage d’énergie photovoltaïque développée par John Cockerill à Seraing. Dans une seconde phase, Renewi envisage de développer sa propre infrastructure de production et de stockage d’électricité, en vue de devenir autonome.

Cette collaboration vise la transition progressive de la flotte de camions diesel de Renewi vers des systèmes de pollution non-polluants. Pour l’instant, on parle de véhicules électriques mais à terme, John Cockerill et Renewi pourraient étendre leur collaboration à la mobilité hydrogène, une technologie dans laquelle John Cockerill est déjà bien positionné.