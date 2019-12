Bientôt 3 nouveaux hôtels à Liège

La ville de Liège comptera bientôt 300 chambres supplémentaires, réparties dans 3 nouveaux hôtels.

Le premier d'entre eux sera inauguré dans quelques mois à peine, en mars, aux abords de la gare des Guillemins. Il s'agira d'un hôtel "Ibis style" de 102 chambres, un établissement intégré dans le complexe immobilier que développe Ardent Group.

Deuxième projet, le "Radisson Liège City center", un apparthôtel de 99 chambres, à l'entrée du quartier Sainte-Marguerite, à proximité de la place St-Lambert. Ouverture prévue début 2021

Troisième nouvel hôtel prévu à Liège, au concept le plus original sans doute: un 3 étoiles d'une centaine de chambres à l'emplacement de l'ancien journal La Meuse, boulevard de la Sauvenière. Il s'agira du premier établissement ouvert en Wallonie par la chaîne Moxy, une marque qui mise sur le "fun", le "connecté", le "lifestyle". "Tout à l'image de Liège, une ville devenue tendance" selon François Van Goethem, directeur immobilier du groupe Cayman, porteur du projet, "il suffit d'ouvrir les magazines spécialisés pour se rendre compte qu'il y a une activité intense sur le bassin liégeois. Liège est un carrefour business proche de l'Allemagne et des Pays-Bas et se distingue aussi par son activité commerciale, ses magasins de mode. On mise sur une clientèle 70% affaires, 30% loisirs". Les travaux de ce nouvel hôtel vont débuter début janvier. Inauguration prévue en automne 2022.