Beyne-Heusay: une quadragénaire connue de la justice poignarde son voisin

Après avoir lancé une pierre sur la tête d'un bébé mercredi à Beyne-Heusay, une quadragénaire a poignardé le père de celui-ci, a indiqué jeudi matin le parquet de Liège.

Un conflit de voisinage a dégénéré mercredi à Beyne-Heusay.

Une femme de 43 ans a exprimé son mécontentement en lançant des cailloux et des grosses pierres par dessus la palissade qui sépare son jardin de celui de son voisin. L'un des projectiles a atterri sur la tête d'un bébé âgé de dix mois, qui n'a cependant pas été sévèrement blessé.

Le père de l'enfant s'est énervé et a insulté sa voisine. Ils sont alors tous deux sortis dans la rue pour s'expliquer. Le fils de la quadragénaire s'est mêlé de la dispute et a commencé à se battre avec le père du bébé. Sa mère est retournée chez elle, s'est munie d'un couteau et a poignardé son voisin au niveau de ses mains, lui sectionnant le tendon du pouce gauche et lui causant une incapacité de travail d'un mois.

Interpellée et privée de liberté, la quadragénaire a nié avoir blessé son voisin mais un témoin a affirmé qu'elle mentait.

Bien connue de la justice pour des faits de vol à l'étalage avec violence, elle a été déférée au parquet de Liège. Le magistrat a requis un mandat d'arrêt pour coups et blessures volontaires et coups et blessures sur mineur.