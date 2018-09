Beyne-Heusay: le PS conservera-t-il son immuable majorité?

A Beyne-Heusay, Serge Cappa, bourgmestre depuis 22 ans, ne se représentera plus pour les prochaines élections communales. Le PS pourrait-il y perdre la majorité qu'il détient depuis plus d'un siècle? "Les affaires" ne lui étant pas particulièrement favorables, dixit le bourgmestre sortant qui explique ne pas vouloir faire le mandat de trop. "J'aurai 68 ans en décembre prochain. Il faut savoir s'arrêter." Si Serge Cappa ne rempile pas pour le maïorat, il se présente toutefois à la Province pour continuer à soutenir le PS. "Je reste à la disposition de mon parti" explique celui-ci " je souhaite lui faire bénéficier de mon expertise dans certaines matières telles que le sport ou la sécurité" rappelant qu'il préside l'Intercommunale d'incendie de Liège et Environs depuis 2001.

A Beyne-Heusay, le PS avait encore récolté 52% des voix lors du dernier scrutin communal. Qu'en sera-t-il en octobre prochain? C'est Didier Henrottin qui, largement plébiscité par son parti, emmènera cette fois la liste PS. L'actuel échevin des Travaux, 48 ans, se montre optimiste. Il veut croire au discernement des citoyens qui sauront faire dit-il "la différence entre les politiciens intègres et ceux qui ont porté atteinte à l'image du parti socialiste." L'ambition première du Premier échevin de Beyne-Heusay est de préserver les finances saines de la commune tout en travaillant à l'aboutissement d'importants dossiers tels que la rénovation du Hall Omnisport dont le montant de l'investissement s'élève à un demi-million d'euros ou encore le regroupement des services communaux avec le CPAS sur le site de l'ancien Lycée d’État. Là aussi l'investissement est de taille: 10 millions d'euros. Des dossiers qui ne pourront aboutir qu'avec l'apport de subsides. Autre préoccupation: la création de bassins d'orage pour pouvoir faire face aux inondations.

Deux listes dans l'opposition

Du côté de l'opposition, deux listes: Ensemble, emmenée par l'ex-conseiller cdH Frédérick Tooh, une liste qui regroupera également les actuels conseillers du MR et dont les priorités portent sur le civisme, la citoyenneté et la sécurité.

Autre liste de l'opposition, cdH-Ecolo, une liste emmenée par Véronique De Clerck, seule femme tête de liste à Beyne-Heusay. Véronique De Clerck qui pointe les lacunes en matière d'aménagement du territoire, épinglant différents projets de construction de lotissements et d'appartements en zone inondable. "Nous ne nous opposons pas à de nouveaux projets de construction mais, d'une part, il serait essentiel de faire appel à une commission d'avis d'experts et d'autre part, il est tout aussi essentiel de conserver des espaces verts."

Ensemble aspire à une participation active dans la gestion de la commune, cdH-Ecolo souhaite voir enfin naître une opposition forte dans la commune.