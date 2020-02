Beyne-Heusay: des stages Erasmus pour les élèves de l'enseignement spécialisé

Les stages Erasmus, à l'étranger, ce n'est pas seulement pour les étudiants de l'enseignement supérieur. A Beyne-Heusay, près de Liège, à l'école Jean XXIII, des élèves de l'enseignement spécialisé bénéficient depuis 4 ans de stages à l'étranger, d'une durée d'environ 3 semaines. Ils ne partent pas seuls mais avec des professeurs. Pour certains, c'est leur premier voyage à l'étranger et un moment important de leur vie.

Ça m'a rendue moins timide

Alisson a 18 ans. Elle ne sèche plus ses cours de cuisine collective depuis un an. Le déclencheur? Son stage Erasmus à Marseille. Elle est devenue plus sûre d'elle et plus motivée. "Ça m'a rendue moins timide quand même. La maître de mon stage de l'année dernière m'a envoyé une carte pour mon anniversaire alors qu'elle ne m'a vue que deux semaines. Du coup, quand j'ai reçu la lettre, ça m'a fait plaisir".

Ce stage, c’est avant tout beaucoup de rencontres. Frankie a 17 ans et étudie l'aide aux personnes: "Quand on est tous ensemble, on est comme si on était de la même famille. On rigole avec les profs".