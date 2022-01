Berloz, commune sans médecin

Les médecins généralistes se raréfient. Une pénurie qui touche particulièrement les communes rurales.

Ainsi, dans l’arrondissement de Huy-Waremme, la commune de Berloz qui en comptait quatre auparavant s’en trouve aujourd’hui totalement dépourvue, comme l’explique la bourgmestre Béatrice Moureau. " Il nous restait un médecin généraliste qui a mis fin à son cabinet en décembre dernier pour des raisons de santé. Il a prévenu ses patients dès le mois de juillet afin qu’ils puissent trouver un autre médecin".

Trouver un nouveau médecin traitant n’est pas chose facile. Souvent débordés, nombreux sont les médecins généralistes qui n’acceptent plus de nouveaux patients et pour ceux-ci, se déplacer dans une autre commune pour bénéficier d’une consultation médicale se révèle parfois compliqué.

Anne-Marie Bada, habitante de Berloz, regrette son ancien médecin traitant en qui elle avait une totale confiance : " Il connaissait ma vie, mes problèmes. C’était facile de communiquer et de me rendre à son cabinet mais aussi d’y conduire ma maman qui est très âgée et qui a de gros soucis de mobilité."

La doctoresse qui soigne désormais la maman d’Anne-Marie consulte dans une commune voisine : "C’est à plus ou moins 5 kilomètres de Berloz, par des rues de campagne" explique-t-elle " il est préférable d’y aller de jour car la nuit ça n’est pas éclairé et en hiver c’est encore pire.".

Les habitants de Berloz espèrent que leur commune sera suffisamment attrayante pour un nouveau médecin de campagne qui y ouvrirait son cabinet et qui se montrerait aussi disponible que ses successeurs.