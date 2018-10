Benoit Pitance député en janvier en remplacement d'Isabelle Stommen ?

A Welkenraedt, la députée régionale wallonne cdH Isabelle Stommen fera partie de la nouvelle majorité. Elle deviendra début janvier présidente du CPAS. A cette occasion, elle quittera le Parlement wallon (et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Or qui est le suppléant suivant sur la liste cdH de 2014 ? C'est Benoît Pitance. Qui pourrait donc devenir député wallon et communautaire pour six mois, soit jusqu’aux élections du 26 mai.

Benoît Pitance, échevin à Verviers jusqu’en décembre, qui devra prendre une décision. En effet, alors que dans le cadre des élections communales et après n'avoir pas été choisi pour mener la liste du cdH verviétois, il avait décidé de quitter la politique à la fin de son actuel mandat et de mener un projet familial à l’étranger (tour du monde).

A l'heure actuelle, il ne dit ni oui ni non pour devenir député. Il tient à ce projet familial et veut d'abord évaluer la situation en famille. S'il décide de ne pas prendre le poste, c'est la theutoise Valentine Bourgeois qui pourrait en hériter, étant la suivante sur la liste des suppléants.