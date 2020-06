Belles fleurs, beaux légumes: à Tinlot, vous pouvez faire analyser la terre de votre jardin

Nous vous parlions dernièrement de l'engouement des Belges pour le jardinage.

Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la main verte pour faire pousser de belles fleurs ou de beaux légumes, encore faut-il avoir une terre de qualité et suffisamment fertile. C'est là que la Station Provinciale d'Analyses Agricoles, située à Tinlot dans le Condroz, peut vous donner de précieux conseils.

Envoyer un échantillon

Vous aimeriez que les tomates de votre potager arrivent bien à maturité, que les pommes de terre se conservent de manière optimale? La Station Provinciale d'Analyses Agricoles peut vous apprendre bien des choses sur la qualité de la terre de votre jardin. Amandine Liénard, bio-ingénieur et Responsable technique: "Il suffit simplement que les jardiniers récoltent un peu de terre dans leur jardin et nous, nous allons analyser cette terre et ainsi voir le PH, les éléments de fertilité, mais également s'il y a assez de matières organiques, s'il faut faire des apports d'azote ou d'autres éléments nutritifs comme le potassium ou le phosphore".

Remplir un formulaire

Selon qu'il s'agisse d'un potager ou d'un parterre de fleurs, les conseils ne seront pas les mêmes. Il vous sera donc demandé au préalable de remplir un formulaire. Amandine Liénard: "Via la fiche de renseignements, le jardinier peut nous dire justement quel est l'usage de la terre qu'il nous envoie (jardin d'agrément, jardin potager), et en fonction de cela, nous allons adapter le conseil que l'on va fournir. Il aura les grandes familles de produits qu'il pourra apporter au printemps ou à l'automne et également un calendrier pour deux années de culture. Il sera donc vraiment pris en mains et accompagné dans sa démarche d'améliorer la fertilité de son jardin".

Plus de 1300 analyses en 2019

Et cela pour la modique somme de 15,40 euros. En 2019, plus de 1300 analyses ont ainsi été effectuées.

Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse spaa@provincedeliege.be, téléphoner au 04/279.38.00. ou encore vous rendre sur le site www.provincedeliege.be/fr/spaa.