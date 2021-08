Belle réussite pour le Royal Festival de Spa: "Le public n'a pas perdu ses bonnes habitudes"

Le rideau est tombé ce dimanche sur le Royal Festival de Spa avec une soirée particulière puisque l'humoriste Guillermo Guiz et le festival offraient la recette des deux représentations de son spectacle "Au suivant" au profit des victimes des inondations. La somme ainsi récoltée est importante: plus de 16 000 euros.

Un Royal Festival qui a réintégré ses salles, au plus grand bonheur du public. Hier, le directeur Axel De Booseré avait d'ailleurs le sourire: "C'est une question que tout le monde se pose actuellement: est-ce que le public va perdre ses bonnes habitudes? En tout cas, en ce qui concerne ce qui s'est passé cet été au Royal Festival de Spa, on peut vraiment dire que ce n'est pas le cas et que les habitués et ceux qui viennent nous rejoindre pendant l'été étaient présents".

L'occupation des salles a ainsi été de plus de 90%: "Avec ce chiffre, ce festival est clairement une réussite, et ça nous met beaucoup de baume au cœur" conclut le directeur du Festival.