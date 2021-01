Bel'grains, une nouvelle coopérative pour la farine wallonne, bio en circuit court

Bel’grains, c’est une nouvelle coopérative qui vient tout juste de se lancer et dont le but est de réunir des producteurs wallons de céréales pouvant proposer une farine panifiable en circuit court. Pour l’instant, Gérard Rixhon, agriculteur à Ferrières, est le seul producteur membre de la filière mais d’autres devraient suivre.

"C’est une filière qui est en plein développement, pour les producteurs de céréales bio, afin de valoriser au mieux leur production en farines panifiables. Je suis actuellement le seul producteur pour cette filière et à ce jour on fait de la farine d’épeautre complète et de la farine blanche ou grise. L’idée, c’est que le consommateur soit informé de l’origine de la farine, et donc que ça soit surtout du circuit le plus court possible. A l’avenir, nous voulons développer une coopérative dans laquelle pourront entrer d’autres agriculteurs. Actuellement nous en avons quelques-uns qui sont très intéressés et nous cherchons à avoir une couverture la plus large possible au niveau du territoire wallon", détaille Gérard Rixhon.

Pour l’instant, les produits de la filière sont vendus à la ferme et dans quelques commerces locaux ou magasins bio de la région liégeoise.