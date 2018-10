BD : après quarante ans de patience, Garonne et Guitare en album

Garonne et Guitare contre Foxy Lady : la Bruges sous les flots. Cet album de BD, il aura fallu quarante ans pour que les lecteurs puissent le tenir en mains. Cette histoire scénarisée par Mythic, le liégeois Marc Hardy l'avait dessinée pour le journal de Spirou au milieu des années septante. Une sortie en album était programmée à l'époque, mais elle n'avait jamais abouti.

Pour relire Garonne et Guitare il fallait avoir gardé ses vieux Spirou

"Garonne et Guitare, c'est la deuxième série sur laquelle j'ai travaillé. J'ai commencé ça en 1974. Et ça s'est arrêté en 1978. Comme ça arrive très souvent, il y a eu un changement de rédacteur en chef. Et pour montrer qui est le plus fort, il a supprimé tout ce que son prédécesseur avait prévu de sortir en album. Même la première série de Rosinski, le dessinateur de Thorgal." Pas d'album des aventures de Garonne et Guitare donc. Pour relire leurs histoires, il fallait avoir gardé ses vieux fasicules de Spirou, ou racheter, parfois à prix d'or, les recueils du journal.

Après Garonne et Guitare, Marc Hardy était passé à autre chose. Début des années 80, avec Raoul Cauvin, il a créé un personnage à grand succès : le fossoyeur Pierre Tombal. L'arrivée des réseaux sociaux a mis le dessinateur en contact avec une série de vieux fans de son ancienne série. Et tous lui posaient la même question : "Et Garonne et Guitare en album ? C'est pour quand ?". C'est ce qui l'a décidé à trouver un éditeur.

"Oui. Ces albums, ça fait quarante ans que les lecteurs les attendent. Il y avait régulièrement des gens qui me contactaient en me demandant de les sortir. Alors, je me suis dit : ces bouquins, il vont toucher ceux qui les ont lus quand ils étaient jeunes à une certaine époque."

Trois versions de l'album

Les histoires de Garonne et Guitare ont toutes une trame de base fantastique : "Il y a une ville dans les mers, un tunnel dans les abysses pour aller récupérer des trésors dans les bateaux..." Marc Hardy assume la filiation de sa série avec les serials du début du vingtième siècle. Garonne et Guitare sortent en trois versions : une version courante - d'un format plus grand que les albums de BD à grand tirage, une version au dos toilé et une version de luxe dans laquelle est collé un dessin original de Marc Hardy.