Batte et travaux du tram pourront finalement faire bon ménage

Le marché de la Batte, à Liège, va être impacté par les travaux du tram. C’est inévitable. Ville et commerçants ambulants ont entamé un dialogue à ce sujet parce que certains devront déménager durant une partie des travaux. Et cela, ce n’est pas nécessairement simple.

C’est vraisemblablement à partir de juin que les commerçants de la Batte seront impactés par ces travaux : " Pendant les travaux du tram, nous allons organiser avec les ambulants une réorganisation de la Batte, qui va être liée au positionnement des ambulants pour permettre de conserver, durant toute la période des travaux, l’ensemble des marchands sur la Batte, voire un peu décalé, probablement vers la place du 20 août ", détaille Jean-Baptiste Jehin, directeur du développement économique et commercial de la Ville de Liège.

Pour soutenir ces commerçants, des animations ont déjà eu lieu. Une autre est programmée ce dimanche 13 octobre : " Il y aura le village des producteurs locaux mais aussi la Bande à Lolo, une fanfare, Soltanto (The Voice), des artistes, des jongleurs, un saxophoniste, donc de quoi faire vivre la Batte ", explique Elisabeth Fraipont, échevine du Commerce.

Les commerçants de la Batte ont quelques craintes mais se sentent écoutés. C’est l’avis de Léonard Monami, qui est également le président de la fédération nationale du commerce ambulant : " On se rend compte qu’on nous a vraiment pris en compte et que la mentalité de l’administration a aussi changé. A titre d’exemple, concernant l’Afsca et les commerçants qui vendent des produits alimentaires : il faut absolument qu’ils aient du courant à proximité pour alimenter leurs frigos. Ce point-là a bien été pris en compte quand on va déplacer les marchands en raison des travaux. Finalement, le tram est peut-être inquiétant pendant les travaux mais une bonne chose après ".

L’impact pour les commerçants durera au moins deux ans.