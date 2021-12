Bataille rangée autour d’un verger "historique" à Couthuin

C’est un terrain agricole, au bout d’une impasse : il sert de pâture à quelques têtes de bétail. Mais c’est un verger "haute tige", avec onze poiriers, six cerisiers, cinq pommiers, deux pruniers et un noyer. L’un ou l’autre arbre mort, quelques malades, mais d’autres, de variétés fruitières très anciennes, qui mériteraient d’être classés parmi les "remarquables". C’est la raison pour laquelle le parc naturel de la Burdinale vient d’émettre un avis négatif sur une demande d’autorisation d’urbanisme : construire de l’habitat sur cette parcelle constitue une menace sur le paysage de bocage, en bordure de village.

La commune est plutôt pour, l’administration wallonne est plutôt contre, et plusieurs voisins se battent contre ce genre de projet, au nom de la défense de leur cadre de vie, et du patrimoine fruitier. Ils viennent d’ailleurs d’obtenir le blocage d’un permis de bâtir sur un terrain situé juste à côté : une vieille masure en ruine, dans un pré, sert de prétexte à rendre la zone constructible, et les magistrats du conseil d’État ont été convaincus que ce point de détail a toutes les apparences d’un vice de forme.

Les opposants ont certes gagné diverses batailles mais uniquement sur des questions de procédure. Pour l’instant, personne ne rencontre vraiment le problème de fond qu'ils soulèvent : dans ce vallon du ruisseau de Couthuin, comme ailleurs, est-il raisonnable de continuer à artificialiser les sols, au risque d’accélérer les ruissellements et les crues ?