Bassin sidérurgique : les travailleurs sont de retours mais il manque la matière première

Le bassin sidérurgique liégeois n’en a pas fini avec le coronavirus et ses conséquences. Au plus fort de l’épidémie, certaines usines avaient été mises à l’arrêt ou avaient dû fonctionner à effectifs très réduits.

Les travailleurs de retour mais pas la matière première

Désormais, une grande partie du personnel est de retour au travail, mais il est confronté à un autre péril, le manque de matières premières. "Suite au taux d’absentéisme, à savoir 60%, on n’avait pas assez de membres du personnel pour faire tourner les machines. Aujourd’hui, un mois après, nous voyons une diminution de ce pourcentage-là et un retour des ouvriers. Le gros souci, c’est au niveau de l’alimentation. Je pense que c’est lié à un gros souci de trésorier au sein de l’entreprise. On n’a aucun visuel et il y a un côté opaque sur l’aspect financier de l’entreprise. On ne sait pas vraiment comment on vit au sein de Liège", explique Fabian Boons, délégué FGTB chez Liberty Steel, un groupe qui emploie un millier de personnes dont 400 ouvriers à Tilleur et Flémalle.



Les syndicats aimeraient obtenir des précisions de la direction en conseil d’entreprise, mais aucune réunion n’est programmée dans l’immédiat, en raison du confinement.