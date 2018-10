Avec 59,05% et 12 sièges, la liste Bassenge Demain est le premier parti de la Vallée du Geer. Valérie Hiance, qui emmenait la liste, devient la première femme bourgmestre de la commune avec 1.875 voix de préférence. Le Parti Socialiste pointe à la deuxième place avec 23,75% et 4 sièges. Ecolo complète le podium avec 17,2% et 3 sièges.