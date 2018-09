Bassenge: une femme bien placée pour devenir bourgmestre aux prochaines communales

L’actuel bourgmestre, Josly Piette (cdH), ne se représentera plus aux élections. Selon toute vraisemblance, c’est Valérie Hiance qui devrait endosser l’écharpe mayorale et suivre ainsi la voie politique de son père, Ghislain. Celui-ci a été bourgmestre pendant 18 ans. C’est notamment lui qui a réussi à redresser la commune en 2006, lorsque celle-ci était quasiment sous tutelle. Ghislain Hiance est décédé en octobre 2017.

Rappelons qu’en 2012, le cdH décroche 13 sièges sur 19. Une majorité confortable qui ne devrait pas effrayer le parti pour les élections d’octobre 2018. Alors que le PS avait décroché 4 sièges, Écolo 1 (il espère engranger un 2ème siège), le MR, avec 10,66 des voix, s'est classé 4ème et dernier parti. Il n'a eu qu'une seule élue, Catherine Thomassen. Un résultat finalement honorable compte tenu du fait qu'en 2006, le MR s'était allié aux IC et à Écolo pour former le cartel OSER, cartel qui avait éclaté en cours de législature.

19 élus et 3 partis pour Bassenge

Tout comme en 2012, il y aura 19 élus et non 21 comme certains l’espéraient en fonction du nombre d’habitants arrêté au 1er janvier 2018.

Trois partis: "Bassenge demain", "Écolo" et "PS". Terminé donc le MR qui, lors des élections de 2012 était plutôt le maillon faible.

Le cdH présente la liste "Bassenge demain" (cdH-MR-Ouverture): une liste d’ouverture et de participation citoyenne

Valérie Hiance et Philippe Knapen (cdH) en sont les têtes de liste. Sur les 19 candidats, 6 sont issus de la société civile et 2 du MR local. Valérie Hiance est candidate bourgmestre. Dans le programme de la liste: la mobilité, le co-voiturage, la famille-jeunesse, et les différents mouvements associatifs, très actifs sur la commune.

Écolo prêt à entrer dans une majorité

La liste Écolo comporte 11 candidats. Michel Malherbe est la tête de liste et conseiller communal depuis 18 ans. On retrouvera aussi Muriel Gerkens, députée fédérale, qui occupera la 2ème place. Écolo compte remettre la participation citoyenne et les enjeux environnementaux au cœur du débat communal. Parmi les priorités d’Écolo: la convivialité, zéro déchet (circuit court, compostage, bio, égouttage, l’éco-énergie…), mobilité (sécuriser les réseaux routiers, supprimer le transit des véhicules lourds…), aménagement du territoire.

Idéalement, Michel Malherbe espère 3 sièges, au lieu de 1 décroché en 2012.

Le PS: faire perdre la majorité à "Bassenge demain"

Christopher Sortino, tête de liste du PS, a ses 19 candidats et espère aussi rentrer dans une majorité. Le parti proposera une vision stratégique 2030, avec 12 priorités et 60 actions concrètes. Il est conscient que cela ne pourra pas se faire en une législature. Parmi les priorités: la mobilité sur la grand-route (vitesse, poids lourds,…) mais aussi les inondations (problème d’égouttage...).

Les gros dossiers qui reviennent constamment

Parmi les dossiers récurrents, c’est toujours le Plan d’égouttage qui semble plomber la commune. Ce plan est en route afin d’arriver à la fameuse station d’épuration, tant espérée. Les inondations régulières dues au débordement du Geer font également l’objet d’aménagements (zone interdite à la construction, relèvement des berges…).