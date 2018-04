Bassenge: un nouveau parking d'écovoiturage sous le viaduc

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent faire du covoiturage en basse Meuse et ainsi réduire leur empreinte écologique.

Le parking d'écovoiturage de Bassenge a été officiellement inauguré.

Il est situé juste sous le fameux viaduc de Boirs.

Ce sont 112 places qui sont ainsi mises à disposition. Il y a même 9 places réservées aux motos et 3 aux vélos. Zone de pique-nique , de rechargement de batterie électrique et bulle à verre complètent l'infrastrure qui a couté 560 000 euros au total financés par la Sofico, la Province et la commune de Bassenge.

C'est le 10ème parking du genre en province de Liège, 13 autres sont dans les projets ou déjà en travaux.