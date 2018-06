Bassenge: plus d'une semaine après les inondations, la situation reste difficile pour certains habitants

Les orages violents et les inondations sur la Province de Liège, c’était il y a un peu plus d'une semaine. La commune de Bassenge, entre autres, a été durement touchée. Lambert Seronvalle, gérant d'une société de négoce de céréales, à Glons, en sait quelque chose. Ses silos à grains ont été entièrement inondés et il a tout perdu. Une perte qu'il évalue à une centaine de milliers d'euros. Il a bien sûr fait appel à son assureur et au Fonds Régional des Calamités mais il devra sans doute attendre plusieurs mois pour recevoir son dédommagement. En attendant, il devra se tourner vers son banquier pour demander un prêt mais aussi vers ses fournisseurs, pour leur demander un peu de patience. Face à toutes ses démarches, il se sent bien démuni : "On n’a pas vraiment d’aide spécifique pour un dommage comme ça. Je pensais qu’on aurait peut-être une aide du gouverneur de la Province pour mettre une procédure en place mais il n’y a rien de tout ça qui existe. On est complètement livré à nous-mêmes. On a quand même 5 personnes qui travaillent pour nous, on veut pouvoir leur garantir un travail et dire qu’on n’est pas inquiet mais on doit tenir le coup parce qu’on n’a pas le choix."

A part quelques conseils délivrés par la commune, il se sent complètement livré à lui-même.