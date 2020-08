Barrage de la Gileppe : le Lion se végétalise…

Un Lion… végétal, c’est l’image actuelle du célèbre monument en pierre sculpté par Félix-Antoine Bouré qui domine le barrage de la Gileppe depuis son inauguration en 1878. Branchages entre les pierres et herbes à son socle, le brave Lion cadrerait mieux dans une savane africaine que dans les abondantes forêts de la Gileppe.

Les touristes s’interrogent : "Le Lion est un beau monument mais ça manque quand même d’entretien, dit l’un d’eux. Dommage car le site est joli et bien entretenu". Une autre touriste ajoute : "ILlest toujours aussi beau et imposant mais la végétation qui l’envahit, c’est vraiment regrettable car il faut préserver ce patrimoine"; et un autre encore, plein d’humour : "Il faudrait qu’on le nettoie ; il ne va quand même pas se lécher lui-même !"

Bref, d’aucuns apprécient cet emblème du barrage et souhaitent ardemment un entretien plus minutieux. Qu’ils se rassurent, la Région wallonne, propriétaire du site, va intervenir ; l’affaire du Lion végétal est récurrente car chaque année, le carnivore du barrage doit être débarrassé de ses envahisseurs : "Nous sommes en pleine nature, explique Christophe Grifgnée, chef de district des barrages de l’Est à la Région wallonne, et les graines parviennent à se loger dans les interstices du Lion et on doit chaque année procéder à un nettoyage, peut-être en faudrait-il deux par an si la situation devenait problématique."

Cela dit, le travail est imposant vu la taille du lion qui fait tout de même 13 mètres de haut et 6 mètres de long : "On est obligé de faire appel à des spécialistes qui grimpent sur le monument avec des cordes, un gros travail d’une journée complète", ajoute Christophe Grifgnée.

Ces travaux sont prévus dans le courant du mois d’août ; une fois achevés, le Lion de la Gileppe pourra alors de nouveau toiser tout son monde… mais sans toison végétale…