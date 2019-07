Barquettes et films alimentaires dans les sacs bleus: comment vont-ils être recyclés?

Si vous dépendez de la zone Intradel, à partir du 1er décembre, vous pourrez jeter vos barquettes et films alimentaires dans vos sacs bleus PMC.

C’est un gros changement car il est désormais possible de recycler ces produits. Mais en quoi peuvent-ils être retransformés ? Nous avons posé la question à Mik Van Gaever, le directeur opérationnel de Fost + : "Les pots de yaourt et les raviers de beurre en polyéthylène vont être ajoutés au flux de polyéthylène (bouteilles) existant. Donc là, il n’y a pas de souci. Avec le polyéthylène, on peut faire des raviers, des caisses, des tuyaux. Il y a plein d’applications déjà existantes aujourd’hui, donc ça ne pose aucun problème. Pour le polypropylène, dont sont composés certains pots de yaourt, là aussi il y a un marché de recyclage qui existe et c’est le même type d’application : des caisses, des objets en plastique, des jouets".

Reste les films alimentaires : "Il y a plusieurs recycleurs qui peuvent accepter cette qualité", souligne Mik Van Gaever. "Ils en font un regranulat, et avec ce regranulat, on peut refaire par exemple des sacs poubelles ou des containers, donc ça ne pose pas de problème. Il faut juste développer des capacités supplémentaires."

Attention, ceci concerne bien les communes de la zone Intradel et n’entrera en vigueur qu’en décembre prochain (en octobre pour la zone BEP – Namur).

Pour l’instant, les barquettes et les films alimentaires ne peuvent toujours pas entrer dans le sac bleu des PMC.