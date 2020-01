Barchon : ouverture d'un centre d'accueil de jour pour transmigrants

C’est dans l’ancien presbytère de l’église de Barchon que la commune de Blegny va ouvrir un centre d’accueil pour migrants. L’accueil se fera de jour, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Le bâtiment peut accueillir jusqu’à 24 personnes. Il s’agit d’un ancien grand logement social aujourd’hui vide. Il est composé de 6 chambres, une salle de bains, une cuisine et une grande salle pour se reposer, jouer... "Le bâtiment est conforme aux normes de sécurité des pompiers" assure le bourgmestre, Marc Bolland. L’accueil sera encadré par un agent communal mais le bourgmestre souhaite confier l’organisation de l’accueil aux associations citoyennes spécialisées dans l’aide aux migrants. Et en particulier l'asbl "L'Odyssée du Monde".

Leur permettre de prendre un peu de repos

Pour le bourgmestre, l’avantage du presbytère, c’est qu’il est situé à proximité du terrain de foot de Barchon où les jeunes transmigrants ont déjà l’habitude d’être accueillis le mercredi. Dans le centre d’accueil, ils pourront prendre une douche, aller au WC, regarder la télévision, se restaurer… Le but, il est d’abord humanitaire : "c’est de leur permettre de prendre un peu de repos et de trouver un petit peu de calme dans une vie très compliquée pour eux. Mais c’est aussi de garder un contact avec ces jeunes. C’est intéressant du point de vue juridique et du point de vue de la santé publique."

Rassurer les riverains

Mais le but, c’est aussi de rassurer les riverains. "Il est clair que de voir des dizaines de jeunes qui déambulent dans les rues provoque une certaine inquiétude. Elle est bien acceptée par la grande majorité des Blegnitois. Elle est malheureusement complètement exagérée par certains idiots sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n’importe quoi de façon totalement irresponsable en inventant des histoires. Mais c’est vrai qu’il y a une inquiétude. Donc, avoir un endroit qui leur permet de ne pas glander dans les rues, c’est aussi une bonne chose par rapport à la population."

Les bénévoles engagés dans l'aide aux migrants saluent l'initiative

Les nombreux bénévoles et la responsable de l'asbl "L'Odyssée du Monde", Delphine Verstraelen, saluent l'initiative de ce centre d'accueil. Les citoyens engagés dans l'aide aux migrants demandaient depuis des mois une telle structure d'accueil. Selon eux, ce projet profitera autant aux riverains qu'aux migrants. Le projet d’ouverture du centre d’accueil pour transmigrants sera à l’ordre du jour du conseil communal de Blegny jeudi soir. L’expérience devrait se dérouler dans un premier temps du 3 février au 31 mars. Elle sera éventuellement prolongée ou améliorée après un premier bilan de deux mois.