Balade à faire cet été : à la découverte du Fort de la Chartreuse

Balade au Fort de la Chartreuse - 23/07/2020 Lacets rigoureusement serrés, appareil photo dégainé et curiosité décuplée, le journaliste Férédéric Delepierre s’est aventuré dans le Fort de La Chartreuse pour le journal Le Soir, qui propose une série de balades à faire tout au long de l'été. Aujourd'hui, le quotidien met à l'honneur ce lieu curieux, mystique et sublime, qui dégouline d’histoire et d’art urbain. Le tout sauvagement reconquit par une nature revendicatrice.

Se promener dans le fort de la Chartreuse en temps de pandémie aurait presque des airs de fiction apocalyptique. Les vestiges du bâtiment, jadis destiné à un usage militaire, se mêlent maintenant à la végétation qui y reprend ses droits. "On y voit des arbres qui poussent à travers les joints des briques… C’est assez particulier ! " Une ambiance rapidement contrastée une fois l’entrée de la bâtisse franchie : "Lorsqu’on pénètre dans le fort en tant que tel, on peut voir que les artistes de rue se sont emparés des lieux. Donc c’est une ambiance street art, mêlée à une ambiance militaire", décrit le journaliste qui s’y est aventuré. Des atmosphères bien singulières autour desquelles gravitent les joggers, urbexers et promeneurs.