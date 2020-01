Bain de foule à Huy pour la Reine Mathilde

Une visite royale pour la ville de Huy

Le Roi Philippe était excusé, il devait se rendre aux funérailles du sultan d'Oman, mais la Reine Mathilde a pris un bain de foule sur la place de Huy en présence des autorités communales.

La Reine a aussi rendu visite à l'entreprise J and Joy à Waremme, une belle reconnaissance pour cette petite PME et ses t-shits colorés. La Reine s'est également rendue à Biowanze et à la maison de retraite St Joseph à Racour (Lincent)

Un véritable marathon pour la reine !