Baigneurs à la carrière de Chanxhe: le bourgmestre prend des mesures

Avec ce beau soleil, on aurait bien envie d'aller se baigner. Les points d'eau sont nombreux en région liégeoise, mais il est parfois interdit d'y accéder. C'est le cas pour le lac qui s'est formé dans l'ancienne carrière de Chanxhe, près de Sprimont. Et pourtant, il accueille tous les jours de nombreux visiteurs.

Pour accéder à l'ancienne carrière de Chanxhe, c'est un véritable parcours du combattant. Les visiteurs n'hésitent pourtant pas à se glisser entre barrière et barbelés pour faire un plongeon dans l'eau du lac: "On ne fait rien de mal, on ne tue personne. On est là juste pour se baigner et profiter du bon temps" témoigne un visiteur. Et, même s'ils savent que l'accès est interdit, ils prennent tout de même le risque de s'y rendre: "On a juste vu ça tout à l'heure en venant mais faire de cet endroit un endroit privé, c'est difficile. Et puis quand on voit ça, on se dit qu'on a bien fait d'aller jusqu'au bout".