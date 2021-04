Baelen: le parcours artistique de l'arboretum de Mefferscheid fête ses 10 ans

Plus

C'est une idée de promenade au grand air pour les prochains jours que l'on annonce ensoleillés: la visite de l'arboretum de Mefferscheid, situé sur la commune de Baelen, aux portes des Hautes-Fagnes entre Eupen et la Baraque Michel. Le lieu a été créé en 1901 déjà, et certains de ses arbres arbres ou souches font l'objet depuis 2011 d'un parcours artistique faits d'arbres sculptés. Et pour célébrer les 10 ans de ce parcours, la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre a prévu des activités dans l'arboretum tout au long des 10 prochains mois. Des arbres plantés il y a plus d'un siècle Quelques pas sur les caillebotis puis c’est l’entrée en forêt: le sentier est souple, dominé par des arbres de haute stature: "L'arboretum est un lieu où il y a des arbres du monde entier qui ont été plantés à peu près vers 1900 pour voir quels arbres allaient pouvoir s'acclimater ici" explique Eric Hagelstein, sculpteur sur bois, mais avant tout amoureux de la forêt. "On retrouve vraiment toutes sortes d'arbres: le tulipier de Virginie, l'arbre à concombres, le sapin de Veitch". Voici 10 ans, le Département Nature et Forêt lui a demandé de créer un parcours artistique pour mieux faire connaître l’arboretum de Mefferscheid. Deux artistes l’ont accompagné pour façonner neuf sculptures en bois. La première, impressionnante, surplombe une magnifique mare fagnarde: "C'est le Dragon, majestueux, qui mesure 48 mètres. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il bouge avec le vent".

Le Dragon, l’œuvre qui accueille le visiteur, signée Eric Hagelstein. - © RTBF - Philippe Collette Des sculptures réalisées à la tronçonneuse La visite se poursuit dans le silence et les odeurs de cette forêt bordant les Hautes-Fagnes. Les œuvres apparaissent une à une comme des personnages de roman: "Toutes les sculptures ont été réalisées à la tronçonneuse. Ce sont des arbres qui sont, ou bien morts, ou bien porteurs de défauts. Je laisse plutôt l'arbre se présenter à moi, et petit à petit, il y a un dialogue qui s'installe, et ça se crée comme ça dans la douceur".

Toutes les œuvres ont été sculptées sur place, à la tronçonneuse. - © RTBF - Philippe Collette 16 activités prévues d'ici février Les sculptures ont 10 ans, et pour célébrer leur présence, 16 activités sont prévues d’ici février prochain: concerts, ateliers, balades, lecture de contes, et même du Tschi Gong pour respirer et bouger avec l’énergie des arbres, tout un programme. A noter que cette séance en pleine forêt est la première activité du programme mis sur pied par la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre intitulé "Les 4 saisons à l'arboretum de Mefferscheid". Elle aura lieu le 2 mai. Tous les détails sur le site paysdevesdre.be.

Le public découvrira 9 œuvres dans l'arboretum. - © RTBF - Philippe Collette