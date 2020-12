"Baden Baden", le premier roman du Liégeois Jean-Claude Raskin

"Baden Baden", c'est le nom du premier roman écrit par l'auteur liégeois Jean-Claude Raskin. Un roman qui nous fait beaucoup voyager: de Liège à Bruxelles, du Brabant wallon à Spa, du Condroz à Barcelone, en faisant un détour par Baden Baden, qui est donc le titre de ce premier roman.

L'histoire d'un premier rendez-vous amoureux de deux inconnus

A l'origine de ce roman, un voyage à Baden Baden effectué par Jean-Claude Raskin et au cours duquel il a été le témoin du premier rendez-vous amoureux d'un couple dans un restaurant. Un couple paralysé par la peur. Et c'est de retour en Belgique que Jean-Claude Raskin a eu l'idée de raconter une histoire autour de ces inconnus.

"Pour rendre à César ce qui est à César, c'est en fait ma compagne, Carine Zanella, qui m'a dit: "Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce premier rendez-vous?" Quoique, on a tous vécus un premier rendez-vous, et on a un peu peur, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Mais là, c'était maladif, on sentait bien qu'il y avait quelque chose d'outrancier dans leur comportement. On les sentait terriblement amoureux, mais aucun des deux n'osait bouger. En tout cas, c'est l'interprétation que nous en avions" explique Jean-Claude Raskin.

Un couple à qui l'auteur a donné des prénoms, Blaise et Ludivine, et toute une famille qu'il faut se trainer, composée de magistrat, d'avocat, de biologistes, de médecins, de patron d'entreprise. L'histoire évolue en effet dans la haute société: "Peut-être que c'était plus facile pour moi de me projeter dans un monde que je connais peu et de pouvoir continuer à l'imaginer parce que, un roman, c'est un rêve, c'est quelque chose que l'on poursuit, et l'idée qu'on s'en fait" confie l'auteur. "Il ne faut pas oublier que quand on est dans un roman, on est dans l'imaginaire. Donc moi, c'est un imaginaire que je ne maitrise pas. Venant d'une famille très modeste, j'avais une vision de ce monde et je l'ai transmise, et je m'en suis servi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, c'est venu tout seul".

Un roman choral

"Baden Baden", c'est donc une saga familiale dans laquelle chaque chapitre est le point de vue d'un personnage par rapport à un événement: "Je pense que ça vient peut-être de mon côté coach puisque je suis coach dans la vie professionnelle. Cela m'a permis à chaque fois de décrire une personnalité, un comportement par rapport à un événement. Et -c'est ce qu'on dit maintenant-, c'est un peu un roman choral. Il y a deux ou trois événements au cours des 25 ans que traverse le roman, et chaque fois, il y a un des personnages, un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur, un parent, un ami, qui donne donne son avis sur ce qu'il vit. Ce n'est même pas qu'il donne un avis, c'est la manière dont il vit cet événement".

Si certains connaissent Jean-Claude Raskin en tant que coach, d'autres le connaissent comme humoriste. Avec ce roman, c'est un univers plus dramatique qui est exploré: "Il y a même des lecteurs qui m'ont dit que c'était un peu tragique" explique Jean-Claude Raskin. "Il y a des événements tragiques, oui, tout à fait. Mais je peux rassurer ceux qui m'ont connu comme humoriste, que ça aussi, c'est prévu. Et s'il n'y avait pas eu la covid, il y avait un texte qui, lui, était plus "théâtre" et qui devait être lu à Avignon. Mais tout ça est reporté. Je garde encore un peu d'humour quelque part".

Le livre Baden Baden est distribué en librairies. Il est paru aux éditions Maïa, à Paris.