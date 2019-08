Aywaille: week-end de folie pour la 5e édition du Yes2DayLand Festival

Ce festival est né il y a 5 ans d’une soirée bien arrosée entre amis qui avaient envie de créer un événement sur la commune d’Aywaille.

Damien Corbesier (Président de l’asbl " Kin porte le Projet")."Nous étions 4 à 5 personnes au début à nous réunir pendant 1 an. Petit à petit, d’autres sont venus se greffer et nous nous sommes entourés de professionnels des festivals. Ensuite, nous avons lancé la première édition du festival. La première année 5000 personnes ont assisté à cet événement. L'année dernière, par le travail de tous les bénévoles de notre association, nous sommes arrivés à un chiffre de fréquentation qui atteignait 12.000 personnes et nous espérons monter à 15.000 cette année".

Durant le festival, ce sont plus de 300 personnes qui travaillent bénévolement à la réussite de cet événement. Les bénéfices sont versés aux différentes écoles de l’entité d’Aywaille.

La programmation

Le vendredi le Festival accueille des artistes français comme Léa Paci, Slimane mais aussi Boulevard des Airs et le dj liégeois bien connu Oli Soquette. Le samedi, durant la journée, place au " Festival des enfants " avec les fancy fées suivies des Déménageurs venus fêter leurs 20 ans de carrière. La soirée est consacrée aux covers. L’occasion de retrouver les morceaux d’Indochine en passant par Katy Perry et Michael Jackson.

Le dimanche, le Jardin des couleurs se teinte de la musique internationale de nombreux dj qui font le déplacement comme Daddy K et dj Furax.

Des nouveautés au niveau de l’organisation

Cette année, tous les paiements sur le site du festival se font via un portefeuille digital. Comme l’explique Damien Corbesier."Tout le monde a un bracelet muni d’une puce sur laquelle on peut enregistrer son entrée et payer ses consommations".

Nouveauté également : une Zone PMR est implantée sur le site pour les personnes à mobilité réduite.

Pour faciliter l’accès au site et en accord avec l’administration communale d’Aywaille, la nationale est fermée sur sa moitié. Un sens giratoire est installé autour du festival ce qui va permettre de sécuriser le lieu et le public.

Retrouvez l’entièreté de la programmation sur le site : https://www.yes2dayland.be/faq