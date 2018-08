Aywaille: un feu de colline provoqué accidentellement en zone natura 2000

A Aywaille, les pompiers ont été appelés cet après-midi pour un incendie qui s'est déclaré sur une colline à Martinrive à proximité de la commune de Sprimont. Les pompiers de Stavelot, Theux, Pepinster et Hamoir sont venus en renfort. Deux autopompes et quatre citernes sont sur place. D'après le premier échevin Dominique Simon, l'incendie a été provoqué au départ par une débroussailleuse. Sur la colline, des membres de l'association de défense de la Nature Natagora étaient justement en train de débroussailler des ronces dans une zone Natura 2000. Le sol avait été déboisé pour devenir une pelouse sur une zone calcaire. La zone du sinistre fait moins d'un hectare. C'est la sécheresse qui a permis que le feu se propage rapidement. Vers 17 heures, le feu était circonscrit. Pour plus de sécurité, un hélicoptère de la police fédérale s'est déplacé pour arroser le site. Le bourgmestre faisant fonction précise qu'il n'y a pas de danger pour les habitations.