Aywaille: trois nouvelles têtes de liste

A Aywaille, place aux nouveaux. Au MR, au PS et au cdH, les têtes de liste ne seront pas celles de 2012. Vanessa Matz ne se représente plus, Philippe Dodrimont et René Henry sont tous les deux à la dernière place. Pour Aywaille, ce scrutin municipal 2018, c'est celui de la relève.

Vanessa Matz, championne en voix du cdH, a des ennuis de santé. C'est Vincent Moyse qui la remplace. Au PS, après trente ans de politique communale, René Henry passe la main à Frédéric Sevrin. Et au MR, Philippe Dodrimont préfère rester député wallon. Il sera dernier. Il faudra rester attentif à ses voix de préférence.

Ni le MR, ni le PS, ni le cdH n'affichent leur sigle national.

Pour Aywaille, ce n'est pas vraiment nouveau. Le MR, comme en 2012, se présente sous l'étiquette Ensemble. La liste citoyenne Aywail'demain compte sept affiliés du cdH. Le PS s'appelle Progrès. Écolo garde son nom et une dernière liste s'est constituée in extremis: Stop&Change, avec un discours de type altermondialiste.

Les libéraux d'Ensemble vont-ils conserver leur majorité absolue?

Cette majorité gagnée en 2012, qu'Ensemble espère garder et que les autres veulent lui grignoter. L'affaire de l'échevin Gilbert, épinglé par Écolo pour un dépôt clandestin de déchets verts va-t-elle influencer le vote? Il a fait régulariser la situation, mais il faudra observer ses voix de préférences. Toute l'opposition critique le giratoire provisoire figé depuis deux ans au centre d'Aywaille. La majorité explique vouloir réaménager le centre-ville. Elle annonce des promesses de subsides pour 3 millions d’euros. En ce qui concerne le giratoire, elle attend une étude de la Région wallonne avec des comptages de voitures avant de se prononcer. Écolo veut des voies de déplacement doux. Progrès n'admet toujours pas le licenciement des femmes de ménage. Aywail'Demain annonce plus de justice dans les subsides aux associations.

Si les libéraux d’Ensemble ne conservent qu’une majorité relative et qu’une coalition s’avère nécessaire, ils ne posent pas d’exclusive, "ça dépendra de la volonté des autres de travailler ensemble" commente le bourgmestre sortant.