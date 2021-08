Aywaille : le site de Raborive sur lequel une entreprise classée Seveso veut s’implanter a été inondé par l’Amblève

A Aywaille, et aux alentours, le collectif "Pas de gaz à Raborive !" a vu ses rangs grossir ces dernières semaines. Les inondations lui ont, par ailleurs, offert un nouvel argument pour s’opposer au déménagement vers Raborive de l’entreprise Kauffman Gaz puisque les eaux de l’Amblève ont envahi la zone convoitée.

Le lieu-dit Raborive est entouré de zones Natura 2000 et surplombé par plusieurs villages situés sur le territoire d’Aywaille ou de ses voisines Sprimont et Comblain-au-Pont. C’est là, sur un terrain coincé entre l’Amblève, la N633 et une voie de chemin de fer, que Kauffman Gaz désire relocaliser ses activités. Son nouveau centre logistique, site classé Seveso, serait constitué de cinq bâtiments distincts. L’actuelle implantation de l’entreprise, à Remouchamps, toujours sur la commune d’Aywaille, suscite des craintes depuis plusieurs années.

Pour les riverains qui s’opposent à sa venue à Raborive, ce site n’est pas adapté non plus et les inondations leur ont donc offert un nouvel argument comme l’explique Benjamin Ooms porte-parole du collectif : "Le lit de l’Amblève traversait complètement le terrain donc on a pu se rendre compte que ce terrain n’est vraiment pas adapté aussi au point de vue des inondations. Le terrain est en zone inondable, ça, on le savait déjà bien. Comme autorité communale ou régionale, délivrer un permis dans une zone qui, on l’a vu, était sous un mètre et demi d’eau avec de forts courants qui traversent, je me poserais des questions et je remettrais peut-être ce projet en doute. Le dossier actuellement est à la Région. Le Collège communal devait remettre un avis deux jours après la réunion d’information qu’on a eue le 13 juillet. Suite aux événements, ça a été postposé. Et, vu qu’ils n’ont pas remis d’avis, c’est réputé comme avis favorable. Donc c’est à la Région de statuer. Mais, il faut savoir que le dernier mot reviendra quand même à la commune. Donc nous, on s’organise maintenant comme collectif. On va élargir notre comité. On veut aussi maintenant transcender l’aspect "contre un projet". On aimerait bien vraiment se positionner en tant que citoyens pour pouvoir avoir un vrai poids dans les décisions."

Les riverains ont également décidé de faire appel à un avocat : "On sait bien que si on veut mettre en place des choses et pouvoir avoir le temps de discuter avec les autorités et aussi, pourquoi pas, avec l’entreprise Kauffman, il faut qu’on gagne du temps et travailler avec un avocat pour utiliser toutes les voies légales pour prolonger la durée de l’instruction du dossier.".