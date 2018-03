La liste s'appellera en effet Aywaille-demain. Aywaille s'écrira d'ailleurs avec un arobase initial.

L'équipe compte trois noms connus : Vanessa Matz, députée fédérale et conseillère communale ; Dominique Germain, directeur d'école et conseiller communal et puis Pascal Potalivo, ancien délégué syndical CSC à la FN.