Aywaille : giratoire et sens unique pour une place Thiry plus conviviale

Rendre le centre d' Aywaille plus convivial, c’est un des objectifs du vaste projet en cours depuis le printemps dernier dans la cité aqualienne. Ce n’est pas le seul. Pour éviter d’ouvrir et refermer plusieurs fois les chaussées, la ville a mis au point un plan global qui s’étale sur plusieurs années et devrait coûter au moins 4 millions d’euros aux différents partenaires.

"Il y avait plusieurs problèmes", explique Dominique Simon, échevin des travaux, "d’abord place Thiry, côté terrasses, il n’y a pas d’égout, tout va dans l’Amblève. De l’autre côté, il y a des fuites. Il faut donc placer des égouts. Il faut aussi remplacer les conduites d’eau. On a donc dû coordonner l’ensemble avec l’AIDE et la SWDE".

La population consultée

80 mètres qui peuvent faire toute la différence - © FB Aywaille

La ville veut également rendre la place Thiry plus conviviale. "Avant c’était un grand carrefour de routes régionale et communale. On a voulu réduire l’espace destiné aux véhicules et donc augmenter l’espace de convivialité, les espaces trottoirs de façon à ce que notamment les personnes à mobilité réduite soient prises en considération", explique Dominique Simon. Pour y parvenir, Aywaille teste depuis quelque temps la mise en sens unique avec giratoire d’un tronçon de 80 mètres entre l’avenue Cornesse et le pont sur l’Amblève. L’heure est à présent aux décisions : maintenir ce sens unique ou revenir à ce qui était précédemment c’est-à-dire le double sens.

Pour prendre cette décision, Aywaille invite la population à consulter le dossier et à venir à une réunion publique d’information ce mercredi 8 janvier à 20 heures à la salle du conseil communal : "on propose le sens unique. Ça permettra en supprimant une bande de circulation d’éviter les "conflits" puisque tout le monde tournera dans le même sens mais aussi d’élargir les trottoirs et les zones de convivialité", ajoute l’échevin.

La population peut consulter le dossier jusqu’au 18 janvier.