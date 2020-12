Awans : une prime de 50€ pour les citoyens qui adoptent un chien en refuge

La majorité PS/Vers Demain d’Awans a inscrit au budget 2021 une somme destinée à octroyer à des citoyens une prime pour un stage de socialisation d’un chien adopté dans un refuge.

"Les gens ont davantage tendance à adopter de plus petits chiens plutôt que de plus gros ou réputés dangereux comme des American Staff, Berger allemand, Malinois… Si ces chiens sont proposés à l’adoption, c’est qu’ils peuvent l’être mais il y a un manque de confiance de la part des adoptants, non seulement parce qu’ils ne connaissent pas l’historique de l’animal mais aussi parce que ce type de chien est souvent stigmatisé", souligne Maurice Baldewyns.

Alors pour inciter les amoureux des animaux à passer le pas, la commune d’Awans verserait une prime de 50 €. Elle serait destinée à financer un stage de socialisation pour le chien. L’objectif étant bien entendu de désengorger les refuges.

Comment en bénéficier ?

La somme inscrite au budget permettra d’accorder une trentaine de primes. Pour en bénéficier, il faudra pouvoir prouver l’inscription d’un chien adopté dans un refuge à un stage de socialisation. Cette prime entrera en vigueur lorsque le dossier aura été présenté lors d’un prochain conseil communal en 2021. "Si cela fonctionne, on pourra envisager de prévoir une somme plus importante, comme on l’a fait pour la stérilisation des chats errants", a ajouté l’échevin.