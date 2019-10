Awans : trop de bureaux, la commune va les taxer

La commune d' Awans veut dissuader l’installation de bureaux sur son territoire.

Facile d’accès par l’autoroute, la commune accueille de nombreux bureaux et cela entraîne certaines nuisances dues notamment au trafic de voitures. Des inconvénients plus importants que les avantages à avoir ces locaux sur le territoire, c’est en tout cas l’avis de la majorité communale qui a donc décidé d’instaurer une taxe dissuasive.

60.000 euros de recettes annuelles

Soixante mille euros par an, c’est ce que la commune d' Awans espère gagner avec cette nouvelle taxe. Selon la majorité, il y a de plus en plus de surfaces de bureaux sur le territoire de la commune. Et les désagréments sont nombreux : "on s’est rendu compte qu’avec la densité du charroi à Awans, on était en train d’exploser", explique le bourgmestre socialiste Thibaud Smolders, " il faut maintenir le caractère rural de la commune et donc pas de développement à tort et à travers. Ça ne me dérange pas de ne pas avoir plus de bureaux sur Awans".

L’idée c’est de préserver les indépendants ou les petites structures. Pour les bureaux de moins de 100 mètres carrés, le forfait n’est que de 25 euros. Par contre, la taxe peut être dissuasive pour les grosses entreprises : 8,60 euros par mètre carré pour les surfaces dépassant les 100 mètres carrés.

Une aberration

Dissuader les entreprises de s’installer à Awans, c’est une aberration estime Pierre Henri Lucas, l’ancien bourgmestre libéral : " on a déjà vu arriver des activités économiques sur notre territoire qui, par le passé, ont généré des ressources et un certain niveau de revenus qui tombent dans les caisses communales et qui peuvent permettre de contrer les éventuelles nuisances."

L’opposition espère que la nouvelle taxe sera annulée par la tutelle régionale.

La taxe devrait être applicable dès janvier et réévaluée fin 2020.