Awans: Thibaud Smolders devient le nouveau bourgmestre

C'était dans l'air, c'est à présent confirmé: à Awans, il y aura bientôt une toute nouvelle majorité et un nouveau bourgmestre: l'échevin sortant Thibaud Smolders, 32 ans, étoile montante des jeunes socialistes liégeois.

Le PS et les écolos et cdH de Vers Demain ont en effet signé un accord pour diriger la commune et rejeter les libéraux dans l'opposition.

Au soir des élections, le PS et la "Liste du bourgmestre" du libéral Pierre-Henri Lucas avaient obtenu le même nombre de sièges: 9. Partenaires de la majorité sortante, socialistes et libéraux se retrouvaient donc au coude-à-coude, même si le PS l'avait emporté de 140 voix.

Crédité de 3 sièges, Vers Demain a donc été l'arbitre et le faiseur de roi. Et le "nouveau roi", c'est donc Thibaud Smolders, par ailleurs vice-président de la fédération liégeoise du PS.

Thibaud Smolders succèdera donc au bourgmestre Pierre-Henri Lucas, qui avait pourtant obtenu 400 voix de plus que lui lors de ces élections (1331 contre 919).