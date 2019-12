Awans : le SPW contrôle que les épandeuses sont réglées pour bien répartir le sel

Le Service public de Wallonie procède à des contrôles techniques sur les épandeuses qui travailleront pour lui cet hiver. Cela se passe dans les locaux du SPW d’Awans. Il s’agit de vérifier que la bonne quantité de sel sera épandue sur la largeur requise par la Région Wallonne. Ce contrôle a été institué il y a 3 ans, après que des problèmes dans les réglages des épandeuses ont été détectés.

Pour débuter le contrôle, les épandeuses testées jettent du sel, pas sur une route, mais dans un hangar. Le sel est ensuite balayé, avec méthode. Manuel Defraigne, responsable du laboratoire de génie civil : "On va collecter chaque zone indépendamment pour vérifier que la bonne quantité a été épandue dans les bonnes zones. La répartition n’est pas toujours uniforme." Les petits tas de sel sont ensuite ramassés et pesés. "On pèse la quantité de sel épandue dans une zone.", explique Manuel Defraigne, "Et dans ce cas-ci, l’épandeuse correspond aux normes. Elle a épandu 15 grammes par mètre carré en moyenne." Soit ce qui est jeté en préventif. La quantité peut tripler en cas de forte neige.

Frédéric Razée, directeur de la logistique au SPW, précise que les résultats sont satisfaisants : "Aujourd’hui, 80 à 90% des épandeuses sont correctement réglées du premier coup."

Plus tôt dans l’année, a eu lieu une première étape du contrôle. "En début de saison, il y a une réception technique préalable, où on s’assure que le camion et en ordre, donc que tous ses équipements, les pneus, la signalisation, tout ça est en ordre.", explique Frédéric Razée. Doivent-ils avoir des pneus neige ? "Ce n’est pas obligatoire, mais c’est fortement recommandé parce que les épandeuses sont les premières sur le terrain."