Awans: la multiplication des listes pourrait-elle fragiliser la majorité MR-PS?

En septembre 2014, après moult rebondissements, le libéral Pierre-Henri Lucas devenait le nouveau bourgmestre d’Awans, succédant au socialiste André Vrancken. Pierre-Henri Lucas exprimait son soulagement "d’arriver à l’épilogue de ce que l’on avait alors appelé le Dallas awansois". Entre juin et septembre 2014, la commune d’Awans a en effet connu trois changements de bourgmestre et de majorité, cela dans un climat marqué par l’hostilité et les rancoeurs, en particulier de ceux et celles qui se sont retrouvés dans l’opposition et donc sur les bancs du Conseil communal. Depuis quatre ans c’est une majorité MR-PS (respectivement avec 7 et 9 sièges sur 19) qui est à l’œuvre à Awans. "Une majorité au sein de laquelle la sérénité est revenue même si les débats restent animés" dixit Pierre-Henri Lucas, candidat à sa propre succession, emmenant la liste LB, la Liste du Bourgmestre. Un changement de nom motivé par la volonté de rassembler autour de ce dernier et dans l’intérêt communal, de nouvelles forces vives parmi lesquels des candidats venus d’horizons divers qui pour certains ont déjà touché à la politique, sous d’autres couleurs.

Quatre nouvelles listes sur six, cinq nouveaux noms

Exit le MR donc, exit Ecolo, seul le PS reste le PS. Une liste emmenée par Thibaud Smolders, 32 ans. Aux côtés de LB et du PS, quatre autres listes viennent compléter l’offre électorale à Awans. "Echos-Cit’", liste emmenée par l’ex MR Valérie Blaise et poussée par Bernard Wesphael. "Echos-Cit’", en référence à l’écocitoyenneté, une liste qui compte des candidats d’appartenance libérale, écolos, PS ainsi que des indépendants. "Echos-Cit’" prône le renouveau, la bonne gouvernance ainsi que l’instauration d’une démocratie locale radicalement participative. "Vers Demain", une liste emmenée par Samuel De Toffol, ex Entente Communal, se veut également pluraliste avec une majorité de candidats indépendants. Cette liste compte quatre membres écolos et quatre membres cdH. Objectifs: dépasser les clivages, favoriser la participation citoyenne et la transparence. Autre nouvelle liste, ULP, Union des Libertés et du Progrès, mouvement supra communal présent également sur la commune de Grâce-Hollogne. Emmenée par l’ex écolo Bérenger Tsingos, ULP présente une liste incomplète de onze candidats. ULP, une liste citoyenne elle aussi, qui propose une alternative libérale progressiste et qui déplore le caractère trop clivant des programmes traditionnels. ULP se distingue sans doute des autres listes par l’absence de photos des candidats sur ses affiches. Priorité au mouvement et non aux personnes. Précisons que le PP est présent à Awans avec un unique candidat : Salvatore Mazzarisi.

Priorités et constats

Ces nouvelles listes se rejoignent tout d'abord sur la volonté de retrouver une stabilité qui à leurs yeux, n'est pas revenue dans la commune mais aussi sur celle d'une bonne gouvernance. Six listes dont quatre nouvelles qui, dans un climat qui reste tendu, semblent également tomber d’accord sur des points importants : préserver le caractère rural de la commune et ses petits producteurs locaux, tout en permettant le développement économique de celle-ci et l’aménagement raisonnable du territoire. Le fameux dossier du Roua 2.0 fait toujours l’objet de divergences tant au sein de la majorité qu’au sein du Conseil communal. "Nous souhaiterions notamment privilégier l’aménagement d’espaces pour des PME plutôt que pour d’autres surfaces commerciales" explique le bourgmestre Pierre-Henri Lucas, précisant que "le choix de l’électeur aura de l’influence dans l’évolution de ce dossier, le promoteur privé du Roua 2.0 étant proche d’une des nouvelles listes électorales d'Awans." Et d'ajouter:"Le RUE (Règlement Urbanistique et Environnemental) a par ailleurs été voté à la quasi majorité. Nous le respecterons."

Du côté du PS, Thibaud Smolders met en avant deux dossiers qui lui tiennent très à cœur: le premier concerne la recentralisation de l’Administration communale en un seul lieu. Ce qui serait évidemment plus efficace et qui permettrait aussi de faire des économies d’énergie non négligeables. Un auteur de projet a été désigné pour cet important projet dont le coût s’élèverait à quatre millions d’euros, hors TVA. Un projet qui sera réalisé en plusieurs étapes qui représente également pour le bourgmestre sortant Pierre-Henri Lucas, le gros dossier de la prochaine législature. Autre projet crucial : la rédaction d’un Plan de Cohésion sociale. "Depuis 2014, le nombre de personnes bénéficiant du RIS est passé de 40 à 120. La précarité et la pauvreté augmente à Awans" souligne Thibaud Smolders. Thibaud Smolders qui, par ailleurs, remet aujourd’hui en question l’accord de majorité MR-PS décidé pour les législatures 2018 et 2024. Une remise en question qui fait suite au conseil communal de décembre 2017 où deux propositions du PS concernant le vote du budget, préalablement négociées, n’ont finalement pas été retenues. "Il y a rupture de confiance. Non, la stabilité et la sérénité ne sont pas revenues à Awans" précise la tête de liste PS, prêt à ouvrir le jeu et faire alliance avec d’autres formations. "L’accord de majorité est sous tutelle provinciale" rappelle Pierre-Henri Lucas qui, fort d’un bilan positif, estime être le plus compétent pour gérer la commune.