Awans:Bernard Wesphael poussera la nouvelle liste alternative Echos Cit au scrutin d'octobre

Ce matin Bernard Wesphael a présenté sa liste pour les communales à Awans. " Echos cit " c est le nom de cette liste citoyenne qui insiste sur la bonne gouvernance et le développement durable.

La liste n'est pas encore complète et c'est volontaire puisqu'après avoir consulté les citoyens, le mouvement leur laisse ainsi la possibilité de les rejoindre en étant candidats.

Bernard Wesphael qui fut l'un des membres fondateurs d'ECOLO avant de créer le Mouvement de gauche revient donc en politique à l'échelon le plus proche de la population, le niveau communal. Il l'avait annoncé il y a deux ans. Il veut mettre son expérience au service de sa commune.

Parmi ses propositions : engager un chasseur de subsides et organiser une consultation citoyenne pour remettre le citoyen en première ligne .