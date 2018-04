" Avril en ville ": un festival par et pour les Liégeois

La première édition du festival "Avril en ville" débute ce vendredi 20 avril à Liège. Pendant 10 jours, le festival, initié par Urbagora et soutenu par plus de 40 partenaires, proposera aux Liégeois de se réapproprier la cité ardente. Jusqu’au 29, une cinquantaine d’animation auront lieu dans la ville, autour du cinéma Sauvenière. Selon les organisateurs, "Avril en ville" se veut comme un festival dédié à la ville et à ses habitants, qui questionne la condition urbaine via la réflexion, les moments festifs et l’expression artistique.

Entre débats, visites, projections ou encore interventions artistiques, tout sera donc mis en œuvre pour permettre aux visiteurs une réflexion sur l’avenir de la ville. L’objectif du festival est de permettre aux gens de découvrir les problématiques liées à la ville sous différents aspects. " La ville est souvent donnée à voir comme un lieu où se cristallise les problèmes de la société, par comme le lieu de vie des habitants. Notre objectif c’était de montrer que les habitants sont importants dans la ville. ", explique Baptiste Boulier, organisateur du festival.

Un programme pour tous les goûts

Les festivités débuteront ce vendredi 20, à 18h30, avec la soirée d’ouverture du festival au cinéma Sauvenière. Ce sera l’occasion d’assister au vernissage de l’expo "Tivoli", qui montrera les travaux réalisés avec "dessine ta ville" pour réfléchir à l’aménagement du site du Tivoli.

Chaque jour, de nombreuses animations sont prévues parmi lesquelles une balade à vélo familiale, une démonstration de street art, la randonnée "Liège Orbitale" ou encore une après-midi destinée aux enfants.

Pour clôturer le festival en beauté, les organisateurs vous donnent rendez-vous le dimanche 29 avril à 10h place Saint-Lambert pour un déjeuner sur l’herbe. Vous pourrez y découvrir des jeux de société, un marché des producteurs ou encore un bar tenu par la brasserie C.

Le festival "Avril en ville" s’adresse à tous ceux, Liégeois ou non, qui souhaitent découvrir la ville sous un autre angle et réfléchir sur le futur de celle-ci. Vous pouvez retrouver toutes les informations et la programmation sur le site : www.avrilenville.be/fr/2018 .