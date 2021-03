Avoir sa convocation, prendre rendez-vous... Quelles sont les consignes à respecter pour se faire vacciner?

Dès lundi, une nouvelle phase commence dans la campagne de vaccination. La phase 1B. Elle concerne les personnes de plus de 65 ans et les patients à risques.

Parmi les centres qui vaccineront à partir de lundi, il y aura notamment les 3 centres de l’arrondissement de Verviers, installés à Pepinster, Herve et Malmedy.

Il ne faut pas oublier sa convocation, ni sa carte d'identité

Le docteur Eric Dessart est le médecin coordinateur de ces centres. Il rappelle les consignes à respecter pour que les opérations se déroulent au mieux pour tous: "D'abord, on ne peut pas être vacciné sans convocation, et lorsqu'on a sa convocation, il faut prendre un rendez-vous en ligne (ndlr: on peut téléphoner à un call center pour se faire aider). Quand on a ce rendez-vous, on peut choisir l'heure à laquelle on va venir. On se présente alors au centre avec sa convocation. Et il faut absolument sa carte d'identité. Si on vient sans sa carte d'identité, on ne pourra pas vous vacciner. Il faut aussi prendre un bic parce qu'il y aura quelques questions à remplir de contre-indications. Ce questionnaire sera disponible sur notre site, et on va le diffuser au niveau de la presse et des pharmaciens, parce que ça nous arrangerait si ce questionnaire était déjà rempli, ou pratiquement. S'il y a des questions, il y aura de toute façon un médecin qui sera disponible pour prendre la décision si on vaccine ou pas. Il faut aussi évidemment venir avec son masque puisqu'on va mettre en place toutes les mesures de distanciation et de protection".