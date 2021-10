Avec le décès de Jacques Lizène, la place d’artiste de la médiocrité est libre

Il s’est longtemps défini comme inventeur de l’art nul. Ou comme "petit maître de la seconde moitié du vingtième siècle". Ou comme artiste de la médiocrité. Et à celles et ceux qui ont pu trouver la posture facile, il a constamment rétorqué par cette formule : "Assurément, mais la place est déjà prise". Jacques Lizène s’est éteint ce jeudi, à l’âge de septante-quatre ans.

Pilier du Cirque Divers et de la contre-culture, ses œuvres prennent le contre-pied du bon goût. Provocateur, subversif, il a produit une multitude de dessins sans importance, il s’est essayé à la vidéographie, il a exposé à l’étranger et la Banque Nationale l’a mis au catalogue de ses achats. Il a exploré une multitude de supports de la création, sculptures, installations, capsules sonores, peintures corporelles. Avec un iconoclaste sens de la dérision, il a, pendant plus de quarante ans, mis son obstination au service d’une cause : abattre le jugement esthétique. Le sens du beau ne s’en est jamais remis.