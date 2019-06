Avec le décès d'Antaki, la contre-culture liégeoise perd l'un de ses hérauts

Antaki, c’était un infatigable provocateur. Il s’était un jour présenté au bureau électoral en djellaba, juste pour voir les réactions… Lors de l’inauguration du nouvel immeuble de la RTBF, Médiarives, il s’était présenté en jeans et en baskets, parmi les invités endimanchés, il avait fait tache. Il avait refusé de montrer ces papiers d’identité aux vigiles. Il avait passé la nuit au poste.

Mais Antaki, c’était bien plus encore. De mère libanaise et de père syrien, devenu belge "au gré du vent", architecte, urbaniste, il se définissait comme un "grand jardinier du paradoxe et du mensonge universel". Avec d’autres, il avait fondé le Cirque Divers, à la fin des années septante, et il avait attiré dans ce recoin de Roture des artistes de renommée mondiale, de la musique ou de la littérature. Antaki, c’était la Nuit de la Poésie, ou les Rencontres Internationales de l'Insulte. C’était encore le mensuel C4, le mensuel par les chômeurs. C’était encore la Fête du Cul, qui lui avait valu de sérieux démêlés avec la justice. Il n’aurait pas apprécié d’être catalogué comme intellectuel engagé, et pourtant, cet agitateur d’idées a promené son bégaiement sur tous les axes de l’éducation permanente et populaire.

Michel Antaki s’est éteint ce vendredi, à l’âge de 73 ans.