Avec la chaleur, les piscines extérieures font le plein

La Belgique risque de suffoquer cette semaine. Le mercure va dépasser les 30 degrés. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte orange. Alors, un conseil: trouvez de bons petits coins pour vous rafraîchir.

Si vous avez la chance d'habiter tout près d'une piscine, profitez-en, c'est le moment, surtout si c'est un bassin extérieur, comme à Malmedy où ce dimanche déjà, des centaines de baigneurs ont piqué une tête.

Depuis plus de 50 ans, la commune de Malmedy possède sa piscine extérieure. Une piscine qui attire surtout les habitants de la région: "Ça fait 50 ans que je viens. On rencontre des amis, on boit un verre ensemble, c'est comme si on était en vacances". "C'est extraordinaire. La nature, la piscine, le toboggan, même pour les enfants. Ici, on a vraiment l'impression d'être très loin de chez soi".