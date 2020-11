Avec l'épidémie et le beau temps, le golf fait le plein

Le coronavirus favorable au golf. Le golf est un sport de plein air. Il est donc encore autorisé, moyennant quelques précautions. Même sans club house, sans restaurant et sans vestiaires, le Golf Club des Fagnes, à Spa, a accueilli plus de monde depuis le premier confinement. Les fédérations ont imposé des mesures sanitaires.

"On ne joue plus que par groupes de trois golfeurs" explique le vice-président Philippe Ghem. "Il y a très peu de risques de propager le virus. Nous avons dû fermer le club-house, le restaurant, le bar, les vestiaires et le magasin qui vend le matériel.

On ne peut arriver que cinq minutes avant la partie qu'il faut réserver. Et dès qu'on a terminé, on ne peut pas se rassembler, il faut rentrer chez soi. C'est moins convivial que d'habitude, mais nous sommes quand même très contents de pouvoir pratiquer notre sport et de prendre un bol d'air.

Le week-end, nous sommes complets comme d'habitude, mais la semaine, nous avons remarqué un peu plus de réservations que d'habitude", notamment des télétravailleurs qui passent moins de temps sur les routes et qui ont donc plus de temps pour leurs loisirs. Viennent aussi des golfeurs que l'épidémie empêche de travailler, comme Henri, patron d'une brasserie à Verviers : "j'en suis au quatrième mois de fermeture. Le golf, c'est ma passion. J'ai l'occasion de venir jouer. Donc je ne m'en prive pas."