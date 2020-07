Avec l'élargissement du pont Atlas, le chantier du tram entre dans une phase hypertechnique

C’est l’un des points les plus délicats du chantier du tram : il faut élargir le pont Atlas, pour relier le dépôt de Droixhe au terminal de Coronmeuse. Mais c’est un ouvrage d’art particulier : il date des années trente, puis il a été miné par l’armée belge au début de la deuxième guerre mondiale, puis bombardé, puis reconstruit. Il a fallu procéder à des études approfondies pour déterminer les parties saines et les éléments à détruire. Il a té décidé de conserver les piles, les culées et les arches, et de couler un nouveau tablier, en partie en porte-à-faux, et surplomb du fleuve, en "encorbellement". Depuis quelques jours des fixations étranges et des coffrages ont commencé à apparaître.