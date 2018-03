Avec "Citoyen Go", la recomposition du paysage politique soumagnard continue

A l'image de cette friche industrielle où pourrait s'installer un centre commercial, le conseil communal de Soumagne ressemble à un terrain vague, où les points de repère se sont estompés. Et les préparatifs du scrutin d'octobre ne laissent pas vraiment entrevoir de quelle manière le pouvoir local va se construire ou se reconstruire.

Les réformateurs ont décidé de jouer la carte de l'ouverture citoyenne, et vont se présenter sous l'étiquette "Soumagne Demain". La bourgmestre, en rupture de parti, a annoncé une liste baptisée ICI, pour "initiative citoyenne innovante" avec d'autres dissidents socialistes et démocrates humanistes. Et voici qu'un nouveau mouvement se lance dans la course aux suffrages, sous une bannière "Citoyen Go". Il se veut une réponse à la lassitude des habitants face aux querelles politiciennes de ces derniers mois. Il s'affirme de gauche, et même de gauche radicale. Depuis quelques jours, il est présent sur les réseaux sociaux. Il reste pour l'instant plutôt discret sur ses contours, et sur ses membres. Ils devraient commencer à se dévoiler ce vendredi, puisqu'ils convient la population à un souper-rencontre, où, à les en croire, une centaine de personnes seraient inscrites.