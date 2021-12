Avancée majeure pour le projet de salle culturelle de Stavelot

Depuis une vingtaine d’années, Stavelot attend de pouvoir disposer d’une vraie salle culturelle bien équipée, d’une capacité d’accueil de plusieurs centaines de places. Aujourd’hui, le dossier de cette salle qui s’implantera dans une aile du site de l’ancienne abbaye auparavant occupée par Belgacom semble se débloquer car deux des principaux freins viennent d’être levés.

Ces deux freins, c’est d’une part l’obtention de subsides pour ce projet d’un peu plus de 3 millions d’euros, et d’autre part une difficulté à disposer de portes d’évacuations suffisantes aux yeux des pompiers : " Ce projet évolue favorablement. D’une part parce que nous avons une promesse de subside à concurrence d’1,318 millions d’euros, et d’autre part nous avons évolué également dans nos tractations avec l’Agence wallonne du Patrimoine sur l’ouverture de deux portes supplémentaires côté Chatelet ", confirme le bourgmestre stavelotain Thierry de Bournonville.

L’Agence du Patrimoine refusait le percement de ces portes dans la partie classée du bâtiment. Elles prendront donc place dans l’unique partie non classée.

Le budget est donc bouclé, les obstacles levés, et le début des travaux commence à être évoqué : " Nous allons entrer bientôt dans la dernière réunion de patrimoine et donc à partir de ce moment-là la demande de permis va pouvoir être déposée et j’espère dans tous les cas un commencement des travaux fin 2022 ", précise-t-il encore.

Fin 2022 correspond aussi au moment où les bureaux du CPAS, qui avaient trouvé refuge dans cet édifice, pourront être transférés vers un nouveau bâtiment actuellement en construction.