Austral Boreal, un nouveau festival d'arts multiples naît à Liège

C’est un festival un peu différent qui vient de naître à Liège car il a lieu en automne du mercredi 9 au dimanche 13 octobre et il sera organisé aussi au printemps.

Le Festival Austral Boreal débute mercredi avec un événement pour les enfants réalisé en collaboration avec les Jeunesse Musicales, jeudi direction le cinéma aux Grignoux et vendredi apéro pizzas et compliments avec une battle de slam qui est organisé à la Zone.

"Le moment phare du festival est le samedi avec le concert de BalojI à la Caserne Fonck, explique Alice Driesen (responsable de la communication du Festival). Nous avons une dizaine de groupes musicaux qui se succéderont durant le festival ainsi que 2 collectifs d’artistes visuels. Le dimanche on part prendre l’air grâce à une grande balade avec un guide. Et, durant cette promenade, les visiteurs pourront assister à 2 concerts. Une exposition de photos est également organisée au début et à la fin de la promenade".

De nombreuses formes d’art

Alice Driesen : "Nous avons vraiment envie d’explorer. Donc exploratoire, c’est le mot-clé de notre festival. Il s’agit d’approfondir les différentes relations que nous avons avec de nombreux collectifs et de structures liégeoises. Mais aussi avec pas mal de types d’art et de type d’activités que nous aimons réaliser et que nous avons eu envie de proposer au public".

https://www.australboreal.be/